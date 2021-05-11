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Житель Дебёс убил свою бывшую учительницу ради денег

12:40, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
Житель Дебёс убил свою бывшую учительницу ради денег
12:40, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
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#Дебесы\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд
Фото: pixabay.com
644
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Для сокрытия следов преступлений он поджёг тело.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсах арестовали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Тело 68-летней пенсионерки с признаками насильственной смерти обнаружили в её собственном доме 6 мая. В короткий срок личность злоумышленника была установлена. Им оказался бывший ученик убитой.

Установлено, что 4 мая мужчина выпивал на природе с друзьями. Вечером компания разошлась, а обвиняемый отправился на прогулку по селу. Проходя мимо дома своей бывшей учительницы, он захотел украсть у неё деньги и ценности. Мужчина уже бывал в гостях у пожилой женщины и знал, что она живёт одна.

Забравшись через подполье в дом, обвиняемый нашёл хозяйку спящей на диване и решил её убить. Взяв на кухне нож, он нанёс им множество ударов по голове и другим частям тела учительницы. От травм женщина скончалась на месте.

Совершив злодеяние, мужчина обыскал дом, но денег в нём не оказалось. Чтобы скрыть следы преступления, он облил диван, где лежала женщина, бензином из найденной канистры и поджёг его. Затем выбрался из дома тем же путём, каким и проник.

Суд заключил злоумышленника под стражу. Он обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Расследование уголовного дела продолжается.

12:40, 11 мая, 2021
Юрий Абашев
644
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд