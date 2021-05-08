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Житель Удмуртии устроил ДТП в Татарстане: 4 человека погибли

15:26, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
Житель Удмуртии устроил ДТП в Татарстане: 4 человека погибли
15:26, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
359
0
#Татарстан\n#Удмуртия\n#ДТП\n#водители\n#авария
Фото: vk.com/tipichni_agryz
359
0

Мужчина не справился с управлением и въехал в иномарку.

Красный Бор.Татарстан. В Татарстане житель Удмуртии устроил ДТП, в котором погибли 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Татарстан. 

7 мая в районе села Красный Бор житель Удмуртии на автомобиле "Ниссан Альмера" при обгоне не справился с управлением, задел отбойник и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем "Киа Рио", после чего "Ниссан" загорелся. 

В результате аварии погиб вероятный виновник столкновения и пассажиры второго автомобиля: женщина и двое детей. Водитель "Киа Рио" с различными травмами госпитализирован.

15:26, 08 мая, 2021
Екатерина Сентемова
359
0
#Татарстан\n#Удмуртия\n#ДТП\n#водители\n#авария