Житель Удмуртии устроил ДТП в Татарстане: 4 человека погибли

Мужчина не справился с управлением и въехал в иномарку.

Красный Бор.Татарстан. В Татарстане житель Удмуртии устроил ДТП, в котором погибли 4 человека. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Республике Татарстан.

7 мая в районе села Красный Бор житель Удмуртии на автомобиле "Ниссан Альмера" при обгоне не справился с управлением, задел отбойник и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем "Киа Рио", после чего "Ниссан" загорелся.

В результате аварии погиб вероятный виновник столкновения и пассажиры второго автомобиля: женщина и двое детей. Водитель "Киа Рио" с различными травмами госпитализирован.