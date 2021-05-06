Житель Удмуртии получил условный срок за призывы сжечь представителей госвласти

Информацию он публиковал в соцсети «ВКонтакте».

Сюмси. Удмуртия. Житель Сюмсинского района получил условный срок за экстремистскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Чтобы воспрепятствовать деятельности органов госвласти и местного самоуправления, 44-летний мужчина призывал людей к совершению насильственных действий в отношении чиновников. Свои призывы, в том числе с предложениями сжечь представителей власти, он публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В суде мужчина свою вину признал. С учетом положительных характеристик подсудимого, активной помощи в раскрытии и расследовании преступления, судья пришел к выводу, что мужчине не требуется изоляция от общества. Его приговорили к двум годам условно и испытательному сроку на 2 года.