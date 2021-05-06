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Житель Удмуртии получил условный срок за призывы сжечь представителей госвласти

14:14, 06 мая, 2021
Анна Торхова
Житель Удмуртии получил условный срок за призывы сжечь представителей госвласти
14:14, 06 мая, 2021
Анна Торхова
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#Сюмси\n#Удмуртия\n#экстремизм\n#соцсети\n#ВКонтакте
Фото: ИА «Сусанин»
254
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Информацию он публиковал в соцсети «ВКонтакте».  

Сюмси. Удмуртия. Житель Сюмсинского района получил условный срок за экстремистскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Чтобы воспрепятствовать деятельности органов госвласти и местного самоуправления, 44-летний мужчина призывал людей к совершению насильственных действий в отношении чиновников. Свои призывы, в том числе с предложениями сжечь представителей власти, он публиковал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В суде мужчина свою вину признал. С учетом положительных характеристик подсудимого, активной помощи в раскрытии и расследовании преступления, судья пришел к выводу, что мужчине не требуется изоляция от общества. Его приговорили к двум годам условно и испытательному сроку на 2 года.

14:14, 06 мая, 2021
Анна Торхова
254
0
#Сюмси\n#Удмуртия\n#экстремизм\n#соцсети\n#ВКонтакте