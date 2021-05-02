Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

В Ижевский пруд упала машина

10:13, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевский пруд упала машина
10:13, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
652
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#ДТП
Фото: ПСС Ижевск
652
0

Обошлось без пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевский пруд ночью упала машина. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Ижевска. 

Вызов спасателям поступил в 0:30. По словам молодых людей, находившихся в машине, они и сами не поняли, что произошло: транспорт съехал с набережной, упал в воду и упёрся капотом в дно. Прибывшие специалисты обследовали авто: пострадавших не выявили, так как всех находившиеся внутри смогли выбраться сами. 

Спасатели рекомендуют жителям быть внимательными при остановке в опасных местах.

10:13, 02 мая, 2021
Андрей Бирюков
652
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#ДТП