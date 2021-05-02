В Ижевский пруд упала машина

Обошлось без пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевский пруд ночью упала машина. Об этом сообщила Поисково-спасательная служба Ижевска.

Вызов спасателям поступил в 0:30. По словам молодых людей, находившихся в машине, они и сами не поняли, что произошло: транспорт съехал с набережной, упал в воду и упёрся капотом в дно. Прибывшие специалисты обследовали авто: пострадавших не выявили, так как всех находившиеся внутри смогли выбраться сами.

Спасатели рекомендуют жителям быть внимательными при остановке в опасных местах.