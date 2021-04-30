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При пожаре в многоэтажке Ижевска погиб один человек

13:15, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
При пожаре в многоэтажке Ижевска погиб один человек
13:15, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
448
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба МЧС Удмуртии
448
0

Причины возгорания устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. При пожаре в многоэтажке Ижевска погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Удмуртской Республике.

Утром 30 апреля прохожий сообщил о возгорании квартиры на пятом этаже в доме на улице Ворошилова. Пожарные прибыли на место происшествия через две минуты. По прибытии они приступили к тушению возгорания и эвакуации жильцов. Из дома вывели 15 человек, включая 5 детей. 

Площадь возгорания составила 20 кв. м. Причины устанавливаются.

13:15, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
448
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#пожар\n#МЧС России по Удмуртии