Бдительность ижевского пожарного помогла спасти кошку от гибели в огне

Дом также удалось отстоять

На участке загорелась баня.

Ижевск. Удмуртия. Бдительность ижевского спасателя помогла предотвратить тяжёлые последствия начинающегося пожара в одном из частных домовладений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Инцедент произошёл 28 апреля на переулке Линейном. В частном хозяйстве загорелась баня, а сильный ветер разнёс огонь на ближайшие хозпостройки. В этот момент недалеко от места возгорания находился старший инспектор пожарно-спасательной части № 1, который дежурил возле дамбы на случай воспламенения сухой травы.

Спасатель увидел, что недалеко начинается пожар. Он доложил о ситуации, и прибывшие огнеборцы отстояли у пламени жилой дом, пилораму, соседскую баню и другие постройки.

Обошлось без человеческих и кошачьих жертв.

«Приехавшая позднее хозяйка дома искренне поблагодарила бойцов за спасенное жилище и очень радовалась, что нашла живой и невредимой свою кошку», — рассказали в МЧС.