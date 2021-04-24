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Облицовка балкона рухнула на прохожих в Ижевске

14:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
Облицовка балкона рухнула на прохожих в Ижевске
14:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
1052
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дом\n#проверка
Фото: скрин из видео
1052
0

Предположительно, одна девушка получила травмы.

Ижевск. Удмуртия. Следователи в Ижевске проводят проверку после обрушения обшивки балкона жилого дома №44 на улице Клубной на прохожих. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

В соцсетях пользователи выложили видео, на котором видно, как облицовка обвалилась в тот момент, когда две женщины входили в магазин. Девушки успели среагировать и убежать. Предположительно, одна получила травмы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

UPD: Прокуратура Удмуртии проверит соблюдение управляющей компанией «ЖРП-Мастер» законодательства о содержании общедомового имущества.

14:00, 24 апреля, 2021
Анна Торхова
1052
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дом\n#проверка