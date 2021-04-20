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В Ижевске задержали серийную похитительницу велосипедов

14:40, 20 апреля, 2021
Андрей Поносов
В Ижевске задержали серийную похитительницу велосипедов
14:40, 20 апреля, 2021
Андрей Поносов
223
0
#Ижевск\n#МВД\n#задержание\n#кража\n#розыск
Фото: pixabay.com
223
0

Женщина уже отбывала наказание за аналогичные кражи.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске сотрудники полиции задержали подозреваемую в серии краж велосипедов. Ей оказалась 35-летняя местная жительница. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлена причастность задержанной к трем кражам, совершенным из подъездов жилых домов на улицах Ильфата Закирова, 40 лет Победы и Михайлова. Во всех случаях подозреваемая действовала в ночное время, когда велосипеды оставались без присмотра.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, сумма ущерба составила 35 000 рублей. Полиция продолжает розыск похищенного и устанавливает причастность рецидивистки к совершению аналогичных преступлений на территории Ижевска.

14:40, 20 апреля, 2021
Андрей Поносов
223
0
#Ижевск\n#МВД\n#задержание\n#кража\n#розыск