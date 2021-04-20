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Житель Удмуртии до смерти избил любимую, застав её с другим мужчиной

11:20, 20 апреля, 2021
Дарья Саушина
Житель Удмуртии до смерти избил любимую, застав её с другим мужчиной
11:20, 20 апреля, 2021
Дарья Саушина
434
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#Следственный комитет\n#Кизнер\n#происшествие\n#убийство
Фото: twenty20.com
434
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После конфликта мужчина ушел ночевать на работу.

Кизнер. Удмуртия. Житель Кизнера, заставший сожительницу с другим мужчиной, избил ее до смерти. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике, вечером 14 апреля 56-летний обвиняемый вернулся домой с работы. Там он обнаружил свою 52-летнюю выпившую подругу с другим мужчиной.

На почве ревности он несколько раз ударил женщину, а том числе по голове, а после ушел ночевать на работу, где провел два дня. Забеспокоившись, что дама не отвечает на телефонные звонки, кизнерец вернулся домой и нашел ее без признаков жизни.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Его поместили под стражу.

11:20, 20 апреля, 2021
Дарья Саушина
434
0
#Следственный комитет\n#Кизнер\n#происшествие\n#убийство