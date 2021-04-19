Житель Глазова ограбил аптеку, угрожая фармацевту пистолетом

Добычей злоумышленника стали 7 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. Полиция задержала 23-летнего жителя Глазова по подозрению в совершении разбойного налёта на аптеку. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что подозреваемый вечером зашёл в аптечный пункт. Угрожая фармацевту пневматическим пистолетом, он потребовал деньги из кассы. Разбив стеклянную витрину, злоумышленник забрал 7 тыс. рублей и скрылся.

Разбойника задержали по «горячим следам». При нём находилась только часть похищенных средств, остальное он успел потратить на алкоголь. Также у подозреваемого изъяли орудие преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Подозреваемого арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.