За сутки в республике зафиксировали 8 возгораний.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начались первые природные пожары. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За сутки в регионе произошло 8 природных пожаров — горела трава. Общая площадь горения составила 5,6 га. Возгорания произошли в Завьяловском, Сарапульском и Кезском районах, а также в Ижевске. Все были выявлены и потушены в один день.

Семёнов напомнил, что выжигание травы запрещено по закону, даже если речь идёт о приусадебных участках.