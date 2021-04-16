Шесть человек пострадали при столкновении трех авто на трассе в Удмуртии

Авария произошла в Можгинском районе.

Можга. Удмуртия. В аварии с участием трех автомобилей в Удмуртии пострадали 6 человек. Об этом сообщает Управление ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. По данным ведомства, ДТП произошло 16 апреля этого года около 17:15 в Можгинском районе - на 73 км дороги «подъезд к Перми от М-7 Волга».

По предварительным данным, столкнулись «Лада Гранта», «Мазда» и «Форд». 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD: Травмы в ДТП получили 8 человек, четверых доставили в больницу, в том числе двоих детей 11 и 17 лет, остальных пострадавших медики осмотрели на месте аварии.

Еще одним участником аварии стал грузовик «Рено».