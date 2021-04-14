Найденного в выгребной яме в Ижевске мужчину искали несколько месяцев

Молодой человек пропал в декабре прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. Тело молодого человека нашли в выгребной яме в совхозе Медведево в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

23-летнего мужчину обнаружили вечером 13 апреля. Как установили эксперты, смерть наступила еще 5 месяцев назад. Местный житель с декабря 2020 года считался без вести пропавшим. В январе в полицию обратилась мама молодого человека, сообщив, что сын ушел из дома и не вернулся.

Известно, что перед трагедией ижевчанин шел домой и был пьян. Проводится доследственная проверка.

Как сообщили спасатели Поисково-спасательной службы Ижевска, за это время тело вмерзло в лед с песком. Труп изъяли с помощью лопат, ломов и веревки.