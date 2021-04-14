В Удмуртии начались сезонные кражи велосипедов

МВД рекомендует владельцам легкого транспорта позаботиться о сохранности своего имущества.

Ижевск. Удмуртия. С приходом тепла в Удмуртии участились случаи хищений велосипедов и детских колясок. В республике уже зарегистрировано 29 краж велосипедов, 12 из которых раскрыто, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Чаще всего велосипеды пропадают из подъездов жилых домов, где хозяева оставляют имущество без присмотра. Как правило, злоумышленники входят в подъезды вслед за жильцами либо звонят в квартиры, представляясь курьером или врачом.

МВД по Удмуртской Республике напоминает:

- не оставляйте велосипеды в подъездах, во дворах или у магазинов даже если вы используете противоугонное устройство;

- по возможности храните велосипеды в квартире или закрываемом блоке, особенно, если оставляете их на долгое время;

- сделайте гравировку или иную отметку на деталях велосипеда.

Кроме того, полиция рекомендует жителям отказаться от покупки подержанных велосипедов или самокатов у незнакомых людей, даже если технику предлагают по низкой цене. Таким образом покупатели формируют спрос на этом рынке, провоцируя преступников на подобные хищения.