Улетевший в кювет водитель в Уве отказался от медосвидетельствования

За это ему грозит штраф 30 тыс. рублей.

Ува. Удмуртия. В Уве водитель отказался от медосвидетельствования после ДТП с опрокидыванием. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля на улице Школьной в Уве. 37-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате мужчина получил травмы, а от медосвидетельствования отказался — за это ему грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Отметим, что за 9-11 апреля в Удмуртии произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 5 человек, из них 1 ребёнок. Также было выявлено 1 848 нарушений правил дорожного движения и 59 пьяных водителей.