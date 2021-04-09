Четверо жителей Удмуртии подпольно продавали немаркированные сигареты

Общая стоимость изъятой продукции составила 4,6 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове обвинили четверых жителей Удмуртии в незаконной покупке и продаже немаркированных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Обвиняемые приобретали сигареты, которые не были маркированы в установленном законом порядке. Табачную продукцию злоумышленники получали посредством транспортных компаний, хранили в арендованных на территории Глазова гаражах и сбывали через оборудованное в стене одного из них окно.

Также была организована доставка немаркированных сигарет покупателям на дом, а в целях рекламы и увеличения объемов продаж изготовлены печатные листовки с указанием ассортимента и стоимости сигарет.

В ходе обысков и осмотров по местам жительства обвиняемых, а также в арендованных гаражах на территории Глазова полицейские изъяли 37 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 4,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенных организованной группой, в особо крупном размере»). За совершенное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.