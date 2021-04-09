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4 человека погибли во время ночного пожара в Глазовском районе Удмуртии

06:07, 09 апреля, 2021
Дарья Саушина
4 человека погибли во время ночного пожара в Глазовском районе Удмуртии
06:07, 09 апреля, 2021
Дарья Саушина
312
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#происшествие\n#МЧС\n#Глазов\n#пожар
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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Возгорание произошло около часа ночи.

Глазов. Удмуртия. Ночной пожар в Глазовском районе унес жизни 4 человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике на своей странице в «ВКонтакте», информация о возгорании в деревне Озегвай поступила в 00:50 9 апреля этого года.

К моменту приезда первых пожарных полыхали частный дом и надворные постройки. Полностью справиться с огнем удалось в 04:40.

На месте происшествия обнаружили тела двух мужчин и двух женщин. Причина и обстоятельства трагедии устанавливается. В МЧС отметили, что в доме не было автономного пожарного извещателя.

06:07, 09 апреля, 2021
Дарья Саушина
312
0
#происшествие\n#МЧС\n#Глазов\n#пожар