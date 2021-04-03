Житель Удмуртии получил реальный срок за нападение на судебного пристава

Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Юкаменское. Удмуртия. Жителя Красногорского района Удмуртии осудили за повторное вождение в нетрезвом виде и применение насилия в отношении судебного пристава. Об этом сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Суд установил, что 26-летний житель Красногорского района осенью 2020 года ударил судебного пристава по голове и скрылся с места на мотоцикле, будучи пьяным. Ранее молодой человек уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Вскоре его остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления мотоциклом.

Вынося приговор, суд учёл, что подсудимый активно сотрудничал со следствием, полностью признал свою вину. Кроме того, учли и рецидив преступления.

Жителя Красногорского района признали виновным в применении насилия к представителю власти и повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде (часть 1 статьи 318 и статья 264.1 УК России). Молодого человека приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима и запретили ему управлять транспортными средствами на два года. Кроме того, удовлетворён гражданский иск от пристава на взыскание компенсации морального вреда — 10 тыс. рублей.