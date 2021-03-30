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В Удмуртии двое мужчин угорели в бане

11:00, 30 марта, 2021
Анна Торхова
В Удмуртии двое мужчин угорели в бане
11:00, 30 марта, 2021
Анна Торхова
1014
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#баня\n#газ
Фото: wikimedia.org
1014
0

Жители отдыхали в компании товарищей.

Завьялово. Удмуртия. В селе Люк Завьяловского района двое мужчин погибли в бане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тела мужчин нашли 28 марта. Накануне они отдыхали в компании товарищей, употребляли алкоголь. В состоянии опьянения 41-летний и 49-летний жители пошли мыться в баню. Уже утром их тела нашли другие участники застолья. Признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружено. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Проводится доследственная проверка.

11:00, 30 марта, 2021
Анна Торхова
1014
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#баня\n#газ