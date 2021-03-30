В Удмуртии двое мужчин угорели в бане

Жители отдыхали в компании товарищей.

Завьялово. Удмуртия. В селе Люк Завьяловского района двое мужчин погибли в бане. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тела мужчин нашли 28 марта. Накануне они отдыхали в компании товарищей, употребляли алкоголь. В состоянии опьянения 41-летний и 49-летний жители пошли мыться в баню. Уже утром их тела нашли другие участники застолья. Признаков насильственной смерти на телах мужчин не обнаружено. По предварительной информации, причиной их смерти стало отравление угарным газом.

Проводится доследственная проверка.