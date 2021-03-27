В Воткинске с крыши торгового центра на женщину с ребенком упал снег

Они получили ушибы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске снег с крыши торгового центра сошел на прохожих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел днем 27 марта у торгового павильона ТЦ «Альфа». Женщина и ребенок 2016 года рождения получили ушибы, но от госпитализации отказались.

Правоохранители проводят проверку.

В администрации напомнили об обязанности руководителей организаций, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей и жителей частных домов очищать крыши, козырьки от снега и льда.