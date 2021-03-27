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В Воткинске с крыши торгового центра на женщину с ребенком упал снег

16:16, 27 марта, 2021
Анна Торхова
В Воткинске с крыши торгового центра на женщину с ребенком упал снег
16:16, 27 марта, 2021
Анна Торхова
655
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#снег\n#лед
Фото: vk.com/votkinsk_ru
655
0

Они получили ушибы.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске снег с крыши торгового центра сошел на прохожих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Инцидент произошел днем 27 марта у торгового павильона ТЦ «Альфа». Женщина и ребенок 2016 года рождения получили ушибы, но от госпитализации отказались.

Правоохранители проводят проверку.

В администрации напомнили об обязанности руководителей организаций, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей и жителей частных домов очищать крыши, козырьки от снега и льда.

16:16, 27 марта, 2021
Анна Торхова
655
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#снег\n#лед