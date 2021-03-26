В Ижевске неизвестные выбросили кота в мусоропровод

Там он пролежал несколько дней.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске волонтеры спасли кота, которого жильцы выбросили в мусоропровод. Об этом сообщается в группе «Четыре лапы Ижевск Помощь бездомным животным».

По словам зоозащитников, хозяева бросили животное, когда съехали из дома. «Месяц он скитался, потом пропал. Оказалось, кто-то выкинул его в мусоропровод, где он пролежал несколько дней», - пишут в сообществе. Позднее кот смог выбраться из мусоропровода и три дня лежал в подъезде.

За помощью обратилась одна из девушек. «Состояние ужасное! Лапы не двигаются, рвет, дышит тяжело», - писала она.

Сейчас кот находится в клинике. После отогрева у животного произошла интоксикация с поражением головного мозга, поражена печень, ходить он не может. Несмотря на такое состояние, пушистый начал есть.