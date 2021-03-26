В Завьяловском районе Удмуртии у собаки выявили бешенство

На территории муниципального образования «Ягульское» введён карантин.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии выявлен второй с начала года случай бешенства среди животных. Заболевание обнаружилось у собаки в Завьяловском районе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Животное проживало в одном из садовых товариществ, содержалось в крытом вольере. Иногда хозяева выгуливали его в близлежащем лесу, где обитали бродячие собаки и дикие лисы, которые как раз и могут являться переносчиками опасного заболевания.

Хозяева животного обратились к ветеринару, когда животное стало агрессивным и покусало их. Впоследствии собака умерла — у неё выявили бешенство. Пострадавшие владельцы животного были направлены в больницу для прививания от бешенства, которое эффективно только в первые три дня.

Помимо собаки, хозяева содержали ещё двух животных, которые в контакте с заболевшим зверем не находились. Тем не менее, их всё равно привили от бешенства.

На территории СНТ, где жила заболевшая собака, больных животных выявлено не было.

Кроме того, с 24 марта на территории МО «Ягульское» действует карантин по бешенству.

Жителям Удмуртии также напомнили, что бешенство передаётся через укус, оцарапание или ослюнение больным животным. Подхватить болезнь можно и через предметы, которыми пользовался заболевший зверь. Бешенство смертельно опасно как для животных, так и для человека. Чтобы избежать заражения, необходимо исключить контакт домашних питомцев с бродячими. Человеку не следует брать в руки уличных животных. Вакцинация от бешенства проводится бесплатно.

Если домашний питомец заболел — необходимо обратиться к ветеринару, особенно если у него наблюдается затруднённое глотание, обильно выделяется слюна, проявление агрессии к людям и животным, а также параличи, судороги и светобоязнь. Человеку необходимо также обратиться к врачу, если есть основания полагать, что был контакт с заражённым животным.