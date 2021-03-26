Житель Удмуртии погиб, убирая снег с крыши

Брат несколько дней не мог найти мужчину.

Юкаменское. Удмуртия. Житель села Юкаменское погиб под сугробом. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тело мужчины нашли во дворе собственного дома 23 марта. За несколько дней до этого к погибшему приходил брат, который регулярно навещал 61-летнего мужчину, но в этот раз не застал его дома. При этом во дворе лежала лопата и были видны следы уборки снега. Следующие несколько дней он приходил к мужчине, но дома его по-прежнему не было. Брат обратился в полицию.

При проверке правоохранители обнаружили тело в сугробе рядом с лопатой. Как установили эксперты, причиной смерти стала асфиксия от сдавливания дыхательных путей.

Следователи проводят проверку.