Подросток в форме курьера интернет-доставки крал продукты из магазинов Сарапула

Ущерб составил более 20 тыс. рублей.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 15-летний подросток подозревается в краже продуктов из магазинов на сумму более 20 тыс. рублей. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

Как сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Удмуртской Республике, в супермаркеты заходил молодой человек в форме курьера службы интернет-доставки, брал с прилавков продукты, складывал их в рюкзак и уходил.

В результате удалось установить автомобиль, на котором в качестве пассажира ездил курьер, а также его личность. Подозреваемым оказался 15-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Ижевска. В Сарапул подросток приезжал с целью совершения краж, форму курьера он взял у знакомого. В последующем похищенные продукты злоумышленник сбывал в магазинах Ижевска.