В Ижевске автобус и маршрутка попали в ДТП

Пострадал один человек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Пушкинской пассажирский автобус попал в ДТП. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД по Удмуртской Республике.

ДТП произошло во вторник, 16 марта, в 9:33. Столкнулись три транспортных средства, включая маршрутку и автобус. В результате происшествия пострадала пассажирка маршрутного такси — её доставили в медучреждение для уточнения травм.

Напомним, что это уже третье ДТП с участием пассажирского автобуса в Ижевске с начала года. Первая авария произошла 27 февраля: пострадали 10 человек. Прокуратура и следственный комитет ведут проверку, вторая — 4 марта, травмы получили 9 пассажиров. Предварительной причиной последнего ДТП назвали человеческий фактор.