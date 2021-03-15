Из-за неосторожности при ремонте авто житель Ижевска спалил 4 гаража

Ущерб составил 600 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Неосторожный ремонт автомобиля обошелся жителю Ижевска в 600 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В своем гараже в ГСК «Энергия» обвиняемый чинил автомобиль. В результате неосторожного обращения с угловой шлифовальной машиной произошло воспламенение паров бензина из топливной системы авто. Под воздействием искр, которые образовались при резке металла, вспыхнул огонь. Он повредил 4 гаража, пожар уничтожил имущество на 600 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье 168 УК России («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»). Обвиняемый возместил весь причиненный ущерб, в том числе самостоятельно занимался восстановлением гаражей. Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Ижевска.