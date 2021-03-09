Житель Ижевска погиб, отравившись угарным газом в своём доме

По факту трагедии идёт доследственная проверка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, отравившегося угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

4 марта в 15:45 в полицию поступило сообщение, что в одном из домов Ленинского района обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом. Установлено, что для отопления использовалось газовое оборудование, установленное в печь, которое при осмотре оказалось неисправным.

Следователи опросили соседей погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также были запрошены материалы контрольной проверки состояния газового оборудования соответствующими службами.