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Житель Ижевска погиб, отравившись угарным газом в своём доме

17:30, 09 марта, 2021
Юрий Абашев
Житель Ижевска погиб, отравившись угарным газом в своём доме
17:30, 09 марта, 2021
Юрий Абашев
2686
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#гибель людей
Фото: ИА «СУСАНИН»
2686
0

По факту трагедии идёт доследственная проверка.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины, отравившегося угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

4 марта в 15:45 в полицию поступило сообщение, что в одном из домов Ленинского района обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом. Установлено, что для отопления использовалось газовое оборудование, установленное в печь, которое при осмотре оказалось неисправным.

Следователи опросили соседей погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также были запрошены материалы контрольной проверки состояния газового оборудования соответствующими службами.

17:30, 09 марта, 2021
Юрий Абашев
2686
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#гибель людей