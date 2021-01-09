73 человека пострадали из-за падений в общественном транспорте Ижевска

Такие инциденты происходят, например, когда водители резко тормозят, чтобы избежать ДТП.

Ижевск. Удмуртия. 73 человека пострадали в результате падений в общественном транспорте в Ижевске за январь — ноябрь 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по столице Удмуртии.

По данным полиции Ижевска, за 11 месяцев 2020 года зафиксировано 68 случаев падений в салоне общественного транспорта. 73 человека в результате этого получили различные телесные повреждения.

Чаще всего пострадавшими оказываются пожилые люди, подростки и маленькие дети. В ГИБДД отмечают, что такие инциденты происходят, например, когда водители резко тормозят, чтобы избежать ДТП. Пассажиры, заходя в салон транспортного средства не держатся за поручни и отвлекаются, например, на разговоры по телефону.

В ГИБДД напоминают, что зайдя в салон общественного транспорта необходимо выбрать место для сидения, а если его нет, то держаться за поручни или подвески. Также не рекомендуется стоять у входной двери и опираться на неё. Передвигаться по салону можно только при полной остановке транспорта. Кроме того, отвлекать водителя во время движения запрещено.

В случае падения пассажиру необходимо обратиться к кондуктору и водителю, вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать факт падения и травмы.