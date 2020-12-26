В Глазове спасли двух павлинов

Также спасатели Удмуртии помогли одной собаке.

Ижевск. Удмуртия. Двух павлинов и собаку спасли в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба поисково-спасательной службы республики в субботу, 26 декабря.

К спасателям Глазова обратилась хозяйка двух павлинов по кличке Павел и Павла. Птицы во время прогулки неожиданно взлетели и приземлились на крышу соседнего частного дома. Снять их самостоятельно женщина не смогла. Павлины начали замерзать и, испугавшись за их жизнь, женщина обратилась за помощью к спасателям.

При помощи альпинистского снаряжения, прибывшие спасатели, поднялись на крышу дома, сняли птиц и передали хозяйке.

В этот же день спасатели отряда особого риска выезжали на помощь собаке, которая упала в подвал заброшенного сарая в селе Первомайский. Мужчина и девушка во время прогулки услышали жалобное скуление животного.

Спасатели спустились в яму и, обернув пса транспортировочной косынкой, на веревках подняли на поверхность.