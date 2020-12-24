Бдительность помогла жителю Ижевска спасти соседа из горящей квартиры

Он проснулся посреди ночи от звука пожарной сигнализации.

Ижевск. Удмуртия. Бдительность помогла жителю Ижевска спасти соседа . Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС по Удмуртии.

Ночью 22 декабря 2020 года ижевчанин проснулся от звука пожарного извещателя в соседней квартире. Почувствовав оттуда запах гари, он позвонил в 112. После этого на место выехали три пожарных расчёта.

Прибывшим на место спасателям мужчина рассказал, что в квартире, где сработала сигнализация, кто-то есть. Огнеборцы взломали дверь и вошли в квартиру, которая уже была задымлена. На полу они обнаружили жильца, который к тому моменту задыхался от дыма. Его вывели в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Тем временем второму звену удалось потушить загоревшийся диван.