Бдительность помогла жителю Ижевска спасти соседа из горящей квартиры

Он проснулся посреди ночи от звука пожарной сигнализации.
Ижевск. Удмуртия. Бдительность помогла жителю Ижевска спасти соседа. Об этом сообщает пресс-служба Управления МЧС по Удмуртии.
Ночью 22 декабря 2020 года ижевчанин проснулся от звука пожарного извещателя в соседней квартире. Почувствовав оттуда запах гари, он позвонил в 112. После этого на место выехали три пожарных расчёта.
Прибывшим на место спасателям мужчина рассказал, что в квартире, где сработала сигнализация, кто-то есть. Огнеборцы взломали дверь и вошли в квартиру, которая уже была задымлена. На полу они обнаружили жильца, который к тому моменту задыхался от дыма. Его вывели в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Тем временем второму звену удалось потушить загоревшийся диван.
«В квартире, где едва не погиб мужчина, был установлен извещатель, который предупредил о начавшемся пожаре. К счастью, звук сигнализации услышали даже соседи многоквартирного жилого дома. Благодаря их неравнодушию и ответственности спасён мужчина, а пожар был ликвидирован на начальной стадии», – отметили в спасательном ведомстве.