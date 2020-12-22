Авария произошла в Дебесском районе.

Дебесы. Удмуртия. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла днем во вторник, 22 декабря.

На 333 км дороги Елабуга – Пермь в Дебесском районе 68-летний водитель «ВАЗ-2121» не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась. В результате водитель погиб на месте, двое его пассажиров получили травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.