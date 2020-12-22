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Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии

14:56, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии
14:56, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Дебесы\n#Удмуртия\n#происшествие\n#ДТП\n#гибель людей\n#автомобилисты
Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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Авария произошла в Дебесском районе.

Дебесы. Удмуртия. Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии. По данным первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, авария произошла днем во вторник, 22 декабря.
На 333 км дороги Елабуга – Пермь в Дебесском районе 68-летний водитель «ВАЗ-2121» не справился с управлением. Машина слетела в кювет и опрокинулась. В результате водитель погиб на месте, двое его пассажиров получили травмы.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.
Напомним, водителей в Удмуртии попросили быть особенно внимательными на дорогах из-за капризов погоды.
14:56, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
635
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#происшествие\n#ДТП\n#гибель людей\n#автомобилисты