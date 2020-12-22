Им на помощь отправились спасатели на снегоходе.

Ижевск. Удмуртия. Две пожилые любительницы скандинавской ходьбы заблудились в лесу в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы столицы Удмуртской Республики.

Женщины 1943 и 1953 годов рождения отправились на занятия в лес в районе Костиной мельницы и потерялись. Им на помощь отправились спасатели на снегоходе. Вскоре пенсионерок нашли и вывели из леса.

«Спасатели Ижевска напоминают: самая лучшая и самая короткая дорога – это та которую вы знаете», – говорится в сообщении.