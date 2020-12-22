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Две пожилые любительницы скандинавской ходьбы заблудились в лесу в Ижевске

08:30, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
Две пожилые любительницы скандинавской ходьбы заблудились в лесу в Ижевске
08:30, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#лес\n#спорт
Фото: twenty20.com
384
0

Им на помощь отправились спасатели на снегоходе.

Ижевск. Удмуртия. Две пожилые любительницы скандинавской ходьбы заблудились в лесу в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы столицы Удмуртской Республики.
Женщины 1943 и 1953 годов рождения отправились на занятия в лес в районе Костиной мельницы и потерялись. Им на помощь отправились спасатели на снегоходе. Вскоре пенсионерок нашли и вывели из леса.
«Спасатели Ижевска напоминают: самая лучшая и самая короткая дорога – это та которую вы знаете», – говорится в сообщении.
08:30, 22 декабря, 2020
Ксения Чернова
384
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#лес\n#спорт