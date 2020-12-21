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Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в краже 1 200 литров нефти

13:10, 21 декабря, 2020
Юрий Абашев
Двоих жителей Удмуртии задержали по подозрению в краже 1 200 литров нефти
13:10, 21 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Камбарка\n#Удмуртия\n#кража\n#задержание\n#нефть
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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Злоумышленники сделали врезку в нефтепровод.

Камбарка. Удмуртия. В Камбарском районе Удмуртии бойцы СОБРа задержали двух подозреваемых в краже нефти. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Установлено, что двое жителей Сарапульского района произвели незаконную врезку в нефтепровод в районе отвода на нефтебазу. Используя насос, злоумышленники сливали нефтепродукты в пластиковую цистерну. Объём похищенного составил 1 200 литров.
По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная из нефтепродуктопровода»). Задержанным грозит лишение свободы сроком до 6 лет.
13:10, 21 декабря, 2020
Юрий Абашев
99
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#кража\n#задержание\n#нефть