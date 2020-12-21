948 нарушений масочного режима выявили в Удмуртии в декабре

Большая часть из них допущена физическими лицами.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в декабре сотрудники полиции выявили 948 нарушений масочного режима. Об этом в ходе аппаратного совещания органов власти рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Попов.

940 нарушений допустили физические лица.

Кроме того, стражи порядка зарегистрировали 3 нарушения запрета работы кафе в ночное время.

«Так, 9 декабря выявлен факт несоблюдения масочного режима посетителями бильярдного клуба «Кино». В результате 7 человек привлечены к ответственности, в отношении руководства клуба возбуждено административное расследование», – поделился Попов.

Напомним, с 28 октября масочный режим действует по всей России. Носить маски нужно в общественном транспорте, в такси, в лифтах и на парковках, а также в местах массового пребывания людей.