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Жителя Сарапула задержали по подозрению в вымогательстве 100 000 рублей

14:30, 18 декабря, 2020
Юрий Абашев
Жителя Сарапула задержали по подозрению в вымогательстве 100 000 рублей
14:30, 18 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Сарапул\n#Удмуртия\n#полиция\n#вымогательство
Фото: pixabay.com
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Его жертвой стал незнакомый прохожий.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Установлено, что в дневное время на улице Горького к 27-летнему мужчине подошёл незнакомец. Под надуманным предлогом, связанным с личной жизнью потерпевшего, он начал вымогать у него 100 тыс. рублей, сопровождая свои требования угрозами нанести увечья.
В ходе проведённого розыска полицейские задержали 33-летнего безработного и ранее судимого жителя Сарапула. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»)
Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
14:30, 18 декабря, 2020
Юрий Абашев
218
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#полиция\n#вымогательство