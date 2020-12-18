Жителя Сарапула задержали по подозрению в вымогательстве 100 000 рублей

Его жертвой стал незнакомый прохожий.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле полицейские задержали подозреваемого в вымогательстве местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Установлено, что в дневное время на улице Горького к 27-летнему мужчине подошёл незнакомец. Под надуманным предлогом, связанным с личной жизнью потерпевшего, он начал вымогать у него 100 тыс. рублей, сопровождая свои требования угрозами нанести увечья.

В ходе проведённого розыска полицейские задержали 33-летнего безработного и ранее судимого жителя Сарапула. Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство с применением насилия»)

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.