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Пьяная девушка насмерть сбила пешехода в Ярском районе

12:15, 16 декабря, 2020
Анна Торхова
Пьяная девушка насмерть сбила пешехода в Ярском районе
12:15, 16 декабря, 2020
Анна Торхова
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#Яр\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Мужчина шел по обочине.

Яр. Удмуртия. Девушка насмерть сбила пешехода в деревне Бармашур Ярского района. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла 15 декабря в 17:20. Водитель «ВАЗа 2110» при движении в сторону поселка Яр наехала на 51-летнего мужчину. Пешеход шел по обочине дороги во встречном направлении.
Сбив мужчину, 22-летняя девушка скрылась с места ДТП. В ходе розыскных мероприятий водителя удалось задержать. Результаты медосвидетельствования показали, что девушка была пьяна.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).
12:15, 16 декабря, 2020
Анна Торхова
136
0
#Яр\n#Удмуртия\n#ДТП\n#авария