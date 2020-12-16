Пьяная девушка насмерть сбила пешехода в Ярском районе

Мужчина шел по обочине.

Яр. Удмуртия. Девушка насмерть сбила пешехода в деревне Бармашур Ярского района. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла 15 декабря в 17:20. Водитель «ВАЗа 2110» при движении в сторону поселка Яр наехала на 51-летнего мужчину. Пешеход шел по обочине дороги во встречном направлении.

Сбив мужчину, 22-летняя девушка скрылась с места ДТП. В ходе розыскных мероприятий водителя удалось задержать. Результаты медосвидетельствования показали, что девушка была пьяна.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).