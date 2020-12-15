Его знакомый, сидевший в кабине, нажал кнопку запуска двигателя.

Балезино. Удмуртия. Мужчина в Удмуртии погиб под колесами трактора, который он ремонтировал. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, трагедия произошла в Балезинском районе 5 декабря.

54-летний тракторист-машинист одного из сельскохозяйственных предприятий занимался ремонтом закрепленного за ним трактора. В это время к нему подошел его 46-летний коллега. Машинист попросил товарища помочь.

«Подошедший мужчина сел в кабину трактора, в то время как потерпевший стоял перед трактором возле открытого капота. Не обратив внимания, в каком положении находятся рычаги механизма, мужчина нажал на кнопку запуска двигателя, трактор двинулся с места и успел проехать около полутора метров», – рассказали следователи.

Тракторист оказался под колесами машины и погиб.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.