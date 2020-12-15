Ижевчанка подозревается в применении насилия к полицейскому

Ей грозит до пяти лет колонии.

Ижевск. Удмуртия. 53-летняя жительница Ижевска стала фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртской Республике.

По данным следствия, в ноябре 2020 года женщина в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок в доме на Авангардной улице. Её сосед вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место, подозреваемая стала выламывать ему дверь. Правоохранители потребовали от женщины прекратить это делать, но в ответ она ударила одного из полицейских по лицу. В результате нетрез вую жительницу задержали.