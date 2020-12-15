Ижевчанка подозревается в применении насилия к полицейскому

Ей грозит до пяти лет колонии.
Ижевск. Удмуртия. 53-летняя жительница Ижевска стала фигурантом уголовного дела о нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Удмуртской Республике.
По данным следствия, в ноябре 2020 года женщина в состоянии алкогольного опьянения нарушала общественный порядок в доме на Авангардной улице. Её сосед вызвал полицию. Когда полицейские приехали на место, подозреваемая стала выламывать ему дверь. Правоохранители потребовали от женщины прекратить это делать, но в ответ она ударила одного из полицейских по лицу. В результате нетрезвую жительницу задержали.
Сейчас следователи проводят допросы соседей и полицейских. За нападение на сотрудника полиции женщина может быть привлечена к уголовной ответственности по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). Ей грозит до пяти лет колонии.