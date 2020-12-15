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Водитель «УАЗа» въехал в дорожный знак на трассе в Удмуртии: 2 человека погибли

10:00, 15 декабря, 2020
Анна Торхова
Водитель «УАЗа» въехал в дорожный знак на трассе в Удмуртии: 2 человека погибли
10:00, 15 декабря, 2020
Анна Торхова
687
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#автомобиль
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
687
0

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в аварии на 33 км дороги «Обход Ижевска» в Завьяловском районе. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Авария произошла около 07:00 15 декабря. Водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, где врезался в дорожный знак.
В результате ДТП на месте происшествия погиб 69-летний водитель и его 57-летняя пассажирка.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
10:00, 15 декабря, 2020
Анна Торхова
687
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП\n#автомобиль