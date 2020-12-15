Водитель «УАЗа» въехал в дорожный знак на трассе в Удмуртии: 2 человека погибли

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в аварии на 33 км дороги «Обход Ижевска» в Завьяловском районе. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Авария произошла около 07:00 15 декабря. Водитель «УАЗ Патриот» не справился с управлением и съехал с дороги в левый по ходу движения кювет, где врезался в дорожный знак.

В результате ДТП на месте происшествия погиб 69-летний водитель и его 57-летняя пассажирка.

Обстоятельства аварии устанавливаются.