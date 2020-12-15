Опасное вождение: в Ижевске при столкновении авто со столбом погиб мужчина

Авария произошла на улице Баранова.

Ижевск. Удмуртия. Молодой водитель погиб в Ижевске при столкновении авто со столбом. О смертельном ДТП сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы столицы Удмуртской Республики.

Авария произошла в ночь на вторник, 15 декабря, на улице Баранова.

Возможной причиной трагедии называется опасное вождение. По предварительным данным, водитель 1997 года рождения пытался в заносе пройти поворот дороги, но не справился с управлением и совершил боковое столкновение со столбом.