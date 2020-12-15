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Опасное вождение: в Ижевске при столкновении авто со столбом погиб мужчина

09:00, 15 декабря, 2020
Ксения Чернова
Опасное вождение: в Ижевске при столкновении авто со столбом погиб мужчина
09:00, 15 декабря, 2020
Ксения Чернова
363
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#происшествие\n#зима\n#гибель людей
Фото: instagram.com/pss_izh
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Авария произошла на улице Баранова.

Ижевск. Удмуртия. Молодой водитель погиб в Ижевске при столкновении авто со столбом. О смертельном ДТП сообщила пресс-служба Поисково-спасательной службы столицы Удмуртской Республики.
Авария произошла в ночь на вторник, 15 декабря, на улице Баранова.
Возможной причиной трагедии называется опасное вождение. По предварительным данным, водитель 1997 года рождения пытался в заносе пройти поворот дороги, но не справился с управлением и совершил боковое столкновение со столбом.
09:00, 15 декабря, 2020
Ксения Чернова
363
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП\n#происшествие\n#зима\n#гибель людей