Пожар вспыхнул в одном из общежитий Воткинска: погиб мужчина

Предполагается, что причиной пожара стало курение в состоянии алкогольного опьянения.

Воткинск. Удмуртия. Пожар вспыхнул в общежитие на улице Победы в Воткинске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, произошло это поздно ночью накануне, 13 декабря.

«В огне погиб 41-летний жилец одной из комнат. По имеющейся информации, мужчина проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками», – отметили следователи.

Предполагается, что причиной пожара стало курение в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы, опрашивают знакомых и соседей.