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Пожар вспыхнул в одном из общежитий Воткинска: погиб мужчина

16:50, 14 декабря, 2020
Ксения Чернова
Пожар вспыхнул в одном из общежитий Воткинска: погиб мужчина
16:50, 14 декабря, 2020
Ксения Чернова
1142
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
1142
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Предполагается, что причиной пожара стало курение в состоянии алкогольного опьянения.

Воткинск. Удмуртия. Пожар вспыхнул в общежитие на улице Победы в Воткинске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, произошло это поздно ночью накануне, 13 декабря.
«В огне погиб 41-летний жилец одной из комнат. По имеющейся информации, мужчина проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками», – отметили следователи.
Предполагается, что причиной пожара стало курение в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, назначили соответствующие экспертизы, опрашивают знакомых и соседей.
16:50, 14 декабря, 2020
Ксения Чернова
1142
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#происшествие\n#пожар