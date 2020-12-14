Подростка из Сарапула осудили за кражу денег с карты друга семьи

Материальный ущерб для потерпевшего оказался значительным.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле за хищение денег с банковской карты осудили 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что в апреле 2017 года юный житель села Сигево воспользовался оставленным без присмотра телефоном пожилого друга семьи и дважды перевёл деньги с его банковской карты на свой счёт.

Причинённый ущерб составил 11 тыс. рублей. Учитывая материальное положение потерпевшего, сумма оказалась для него значительной. В ходе предварительного расследования средства удалось вернуть в полном объёме.

Подростка осудили по статье 158 УК РФ («Кража»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год условно. Испытательный срок составит 1 год.