Жителя Орска приговорили к тюремному заключению за смертельное ДТП со «скорой» в Удмуртии

В результате аварии погибли три человека.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Житель Орска проведёт в колонии больше 2 лет за смертельное ДТП со «скорой». Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Суд установил, что в ноябре 2019 года 28-летний житель Орска вечером ехал по автодороге М-7 «Волга» на территории Якшур-Бодьинского района. Заснув за рулём, он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи. В результате аварии погибли три человека: фельдшер и две пациентки, а водитель «скорой» получил тяжёлые травмы.

Мужчина был признан судом виновным по части 5 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Также его лишили водительских прав на 2 года. Со стороны потерпевших были удовлетворены компенсации морального вреда на сумму 2 100 000 рублей.