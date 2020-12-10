Житель Ижевска вырастил в своем садовом домике более 5 кг конопли

В лесополосе, где задержали злоумышленника, нашли несколько тайников.

Ижевск. Удмуртия. У жителя Ижевска нашли 5 кг конопли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Мужчину задержали, когда он оставлял закладки с наркотиками в лесополосе на улице Славянское шоссе. Оперативники также нашли еще 4 тайника со свертками, а при досмотре у ижевчанина обнаружили несколько свертков с наркотиками растительного происхождения массой более 500 г.

Известно, что 51-летний задержанный являлся поставщиком для интернет-магазина, а растения выращивал в своем садовом домике в СНТ. Там полицейские нашли оборудование для культивирования и коноплю.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.