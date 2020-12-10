По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Юкаменское. Удмуртия. Жительница Удмуртии лишилась почти 1,5 млн рублей, желая заработать на фондовой бирже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

49-летняя жительница Юкаменского рассказала, что около месяца назад ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником фондовой биржи и предложил женщине вложить деньги, чтобы заработать. Женщина поверила звонившему и за несколько дней перевела на названные счета 380 тыс. рублей, часть из которых она взяла в кредит.

«Биржевые работники» регулярно были с ней на связи, обещая многократное увеличение дохода. Войдя в доверие, они запросили у нее данные банковской карты, таким образом, получив доступ к онлайн банку женщины», – рассказали правоохранители.

Злоумышленники оформили на имя доверчивой женщины кредит на 1 млн рублей и постепенно сняли эти деньги. После этого страница потерпевшей на сайте биржи оказалась заблокирована, а сами «менеджеры» перестали выходить на связь. Только тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Правоохранители напомнили, что не стоит верить объявлениям о легком заработке. Также ни в коем случае нельзя называть кому бы то ни было данные своих банковских карт, пин-коды и пароли из смс-сообщений.