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Пошел на обгон: два автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Удмуртии

10:01, 10 декабря, 2020
Анна Торхова
Пошел на обгон: два автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Удмуртии
10:01, 10 декабря, 2020
Анна Торхова
445
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Пассажиров в общественном транспорте не было.  

Завьялово. Удмуртия. Авария с тремя автомобилями произошла 9 декабря на дороге «Ижевск-Люк» в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
55-летний водитель «Шевроле Нива» при обгоне автобуса не справился с управлением и столкнулся на «встречке» с автомобилем «ВАЗ 2121». После «Нива» въехала в автобус.
В результате водители легковых авто, а также пассажир «ВАЗа» получили травмы. В момент аварии пассажиров в автобусе не было.
10:01, 10 декабря, 2020
Анна Торхова
445
0
#Ижевск\n#Завьялово\n#Удмуртия\n#авария\n#ДТП