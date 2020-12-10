Пошел на обгон: два автомобиля и автобус столкнулись на трассе в Удмуртии

Пассажиров в общественном транспорте не было.

Завьялово. Удмуртия. Авария с тремя автомобилями произошла 9 декабря на дороге «Ижевск-Люк» в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

55-летний водитель «Шевроле Нива» при обгоне автобуса не справился с управлением и столкнулся на «встречке» с автомобилем «ВАЗ 2121». После «Нива» въехала в автобус.

В результате водители легковых авто, а также пассажир «ВАЗа» получили травмы. В момент аварии пассажиров в автобусе не было.