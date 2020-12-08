Напавший с пистолетом на жительницу Ижевска злодей успел продать добычу на рынке

Угрожая пневматическим пистолетом, мужчина потребовал у жертвы телефон, деньги и золото.

Ижевск. Удмуртия. На жительницу Ижевска во дворе на улице Максима Горького напал злодей с пневматическим пистолетом. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, около 23:00 к 25-летней горожанке подошел незнакомец. Угрожая оружием, он потребовал телефон, деньги и золото. Девушка отдала телефон и убежала.

По факту разбоя правоохранители возбудили уголовное дело. В совершении преступления заподозрили безработного, ранее судимого 39-летнего жителя Ижевска. У него дома при обыске изъяли пневматический пистолет. Похищенный телефон мужчина успел продать на одном из городских рынков. В настоящее время похищенное изъято и возвращено потерпевшей.

Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания. За нападение ему грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские устанавливают его причастность к совершению других преступлений.