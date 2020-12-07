Мошенники «заработали» на жителях Удмуртии почти 3 млн рублей за выходные

В полицию обратились 14 человек.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники «заработали» на жителях Удмуртии почти 2,72 млн рублей за выходные. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратились 14 жителей Ижевска, Можги, Глазова, Сарапула, Завьяловского, Игринского и Юкаменского районов в возрасте от 27 до 69 лет. По некоторым фактам проводится проверка, по остальным уже возбудили уголовные дела.

Так, по данным пресс-службы УМВД России по Ижевску, 56-летний ижевчанин отдал мошенникам 720 тыс. рублей. Злоумышленники сказали ему, что с его счета пытаются списать деньги и оформить на его имя кредиты. Мужчина убедили обналичить сбережения и оформить кредиты самому, а позже перевести все деньги на «безопасные» счета.

Жителям Удмуртии напомнили: нельзя никому называть данные своих банковских карт, пин-коды, пароли из смс-сообщений. Работники банка не запрашивают эту информацию. Кроме того, стоит знать, что сотрудники службы безопасности не станут звонить и предупреждать о подозрительных операциях по счету.