  • $ 74.25 ↓
  • € 90.26 ↓

В Удмуртии при пожаре погибла пожилая женщина

11:30, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
В Удмуртии при пожаре погибла пожилая женщина
11:30, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
434
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#пожар\n#Следственный комитет\n#гибель людей
Фото: pixabay.com
434
0

По факту трагедии ведётся проверка.

Ижевск. Удмуртия. В Вавожском районе идёт доследственная проверка по факту гибели в огне пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.
3 декабря около 9:00 в деревне Макарово загорелся одноквартирный деревянный дом. На пепелище было обнаружено тело 89-летней хозяйки, которая жила одна. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная печь.
Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи осмотрели место пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются соседи погибшей.
11:30, 06 декабря, 2020
Юрий Абашев
434
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#пожар\n#Следственный комитет\n#гибель людей