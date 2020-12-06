В Удмуртии при пожаре погибла пожилая женщина

По факту трагедии ведётся проверка.

Ижевск. Удмуртия. В Вавожском районе идёт доследственная проверка по факту гибели в огне пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

3 декабря около 9:00 в деревне Макарово загорелся одноквартирный деревянный дом. На пепелище было обнаружено тело 89-летней хозяйки, которая жила одна. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправная печь.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Следователи осмотрели место пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, опрашиваются соседи погибшей.