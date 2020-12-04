Мужчина заметил дым, идущий из-под кровли дома, и бросился на помощь.

Красногорское. Удмуртия. Жителя Удмуртии наградили за спасение пенсионера из горящего дома. Об этом сообщает пресс-служба Государственной противопожарной службы Удмуртской Республики.

В мае 2019 года Александр Скобкарев, проезжая мимо деревни Клабуки Красногорского района, заметил, что из-под кровли одного из домов идет дым.

«Как электромонтер Красногорских РЭС, Александр Григорьевич неоднократно был в этом доме и знал, что в нем проживает одинокий пенсионер, который плохо передвигается. Оставив автомобиль на обочине дороги, бросился к горящему дому», – рассказали в пресс-службе.

Подбежав к дому, мужчина услышал крики о помощи. Он выбил входную дверь и ворвался в сени, где по деревянным конструкциям потолочных перекрытий уже распространялся огонь. Пространство было в дыму. Пригнувшись, Александр Скобкарев поспешил в дом. Только на ощупь он смог найти хозяина дома, который уже потерял сознание.

Вытащив пенсионера на улицу, его спаситель позвонил пожарным и в скорую помощь, потом помогал в тушении.

«За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при спасении человека на пожаре, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Скобкарев Александр Григорьевич вчера был награжден Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики», – говорится в сообщении.